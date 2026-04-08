Gubbio schermaglie in consiglio Ma tutto tace sul nuovo assessore

Nel corso del consiglio comunale di ieri a Gubbio, sono stati affrontati diversi temi senza che si siano verificati approfondimenti significativi. La sessione si è caratterizzata per schermaglie tra i consiglieri, mentre sul nome del nuovo assessore non ci sono state comunicazioni ufficiali o discussioni pubbliche. La riunione si è conclusa senza annunci o decisioni concrete su questioni rilevanti per l'amministrazione comunale.

Tanti i temi toccati ma nessuno di questi è stato veramente approfondito nel corso del consiglio comunale riunitosi ieri. Solo schermaglie politiche, infatti, sui temi più delicati come la crisi della maggioranza o la nomina del nuovo assessore dopo le dimissioni di Lucia Rughi di ormai diverse settimane fa, con la seduta che è scorsa via, appunto, senza mai entrare nel vivo di questioni aperte ormai da tempo. L’assise si è comunque aperta nel segno di cambiamenti politici già annunciati. Il consigliere Rocco Girlanda ha ufficializzato il passaggio del proprio gruppo da "La Città che meritiamo" a " Noi Moderati ", formazione presente a livello nazionale e guidata da Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio, schermaglie in consiglio. Ma tutto tace sul nuovo assessore LIVE/ Consiglio regionale, Fico presenta la Giunta: prime schermaglieÈ in corso il secondo Consiglio regionale della nuova legislatura, convocato per la presentazione ufficiale della Giunta da parte del presidente... Barbagallo (PD): "Meloni dura e pura, ma in Sicilia tutto tace sulla questione morale""Il centrodestra e Fratelli d’Italia non possono dirsi estranei ad una questione morale enorme, che imbarazza tutti tranne loro”, afferma il...