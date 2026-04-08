Guasto ferroviario a Meda | ritardi fino a 30 minuti

Questa mattina a Meda, in provincia di Monza e Brianza, si sono verificati disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto sulla linea. I treni hanno subito ritardi fino a 30 minuti, coinvolgendo diversi collegamenti regionali. La circolazione è rimasta parzialmente interrotta mentre le squadre di manutenzione intervenivano per riparare il problema. La situazione è tornata lentamente alla normalità nel corso della mattinata.

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