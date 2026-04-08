Guardò la partita dal balcone capo ultrà non violò il daspo

Un procedimento penale contro un 41enne di Manduria, conosciuto nel mondo sportivo come capo ultras, si è concluso con un’assoluzione totale. L’uomo era stato accusato di aver violato il daspo, ma la vicenda si è conclusa senza condanne. Durante il processo, sono emersi elementi che hanno portato all’assoluzione, confermando l’assenza di responsabilità penale. La vicenda si era sviluppata a partire da un episodio durante una partita, osservato dal balcone dell’imputato.

Si è concluso con un’assoluzione piena il procedimento penale a carico del manduriano Parato Annibale Lucio, 41 anni, noto in ambienti sportivi locali come capo ultras biancoverde. Era finito sotto processo per aver assistito dal balcone di una casa affacciata sullo stadio «Nino Dimitri» di Manduria, in provincia di Taranto, alla partita di calcio tra la sua squadra del cuore e il Grottaglie. Condotta che, secondo l’accusa, avrebbe comportato una violazione degli obblighi connessi a un provvedimento di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) che pesava a suo carico. A decretare l’assoluzione il il giudice Marco Nuzzi al termine di una corposa istruttoria dibattimentale che ha consentito di ricostruire nel dettaglio i fatti contestati e il contesto nel quale maturarono. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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