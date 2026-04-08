Grossa fuga di gas a Voltri | interdetto l' accesso principale dell' ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, si è verificata una perdita di gas a Voltri, nei pressi dell'ospedale, tra via Tosonotti e piazzale Gianasso. A causa dell'incidente, l'accesso principale dell'ospedale è stato temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e valutare i danni.

Una grossa fuga di gas si è verificata questo pomeriggio, intorno alle 18, a Voltri, nei pressi dell'ospedale, tra via Tosonotti e piazzale Gianasso. A causarla un mezzo di una ditta impegnata in lavori stradali, che ha perforato una tubazione che porta gas al nosocomio.Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Per l’allerta meteo interdetto accesso a parchi, spiagge e pontile nord di BagnoliTempo di lettura: < 1 minuto Dalle ore 16 di questo pomeriggio fino alle ore 16 di domani, venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha... Fuga di gas, esplosione in una villetta: donna portata in ospedaleMulazzo (Massa Carrara), 7 aprile 2026 – Un’esplosione improvvisa ha scosso la tranquillità della frazione di Groppoli, nel comune di Mulazzo, dove... Temi più discussi: Pieve di Cadore. Grossa fuga di gas in corso: strada chiusa e Vigili del fuoco in azione; Ladri messi in fuga a Tito Scalo. La fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Elia Del Grande in fuga, il killer della strage dei fornai scappato da una casa lavoro: è la seconda volta in 6 mesi. Fuga di gas a Genova Voltri, chiuso l'accesso all'ospedale EvangelicoSul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i tecnici di Ireti Gas, oltre alla polizia locale che ha chiuso la circolazione e l'ingresso al nosocomio del ponente genovese. L'accesso all'ospedale ... ansa.it Voltri, fuga di gas in via Tosonotti: chiuso l'accesso all'Evangelico. Traffico in tiltVigili del Fuoco e tecnici Ireti sul posto per una grossa perdita. Sospeso temporaneamente il transito dei mezzi di soccorso verso il presidio sanitario ... lavocedigenova.it Tentato furto a Tito Scalo. Ladri messi in fuga, scappano a bordo di un'auto di grossa cilindrata #autogrossacilindrata #fuga #ladri #titoscalo - facebook.com facebook Elia Del Grande, fuga finita: individuato a Varano Borghi, nel Varesotto, era alla guida di un'auto rubata. Il cinquantenne, che ha scontato la pena per l'uccisione della famiglia nel 1998, a Pasqua non era rientrato nella casa lavoro di Alba @TgrRai Lombardia x.com