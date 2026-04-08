A Chiusi, un cucciolo di cinghiale di nome Groot è stato ucciso vicino a casa. La sua morte ha attirato l'attenzione dopo che si era instaurato un rapporto di affetto con una famiglia locale, che lo aveva accolto dopo che era stato ferito. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Chiusi (Siena), 8 aprile 2026 – A Chiusi un gesto di crudeltà senza senso: ucciso Groot, il cucciolo di cinghiale diventato simbolo di affetto e convivenza. È Sara Bartoli, la volontaria che curava l’animale selvatico affidato dalla Forestale al Cras centro di recupero animali selvatici nell’ambito dell’associazione animalista “6 zampe in valdorcia” che, con parole cariche di dolore ha deciso di condividere pubblicamente quanto accaduto; dopo aver atteso per rispetto delle indagini in corso. Groot non era un animale selvatico come gli altri. Ferito e impossibilitato a vivere autonomamente in natura, aveva trovato accoglienza e protezione a casa di Sara, instaurando un legame profondo con chi si prendeva cura di lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Groot ucciso vicino a casa: il cinghiale era stato ferito e accolto da una famiglia

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