Granfondo Colnago 2026 | programma e percorsi
Al via questo fine settimana a Desenzano del Garda la 18ª edizione della Granfondo Colnago, una delle più grandi manifestazioni ciclistiche italiane. L’evento prevede diversi percorsi, che si snodano lungo le strade del lago di Garda. Oltre 3.000 partecipanti sono attesi per affrontare le varianti del percorso, che attraversano diverse località della zona. La manifestazione si svolge su più giorni e include anche attività collaterali dedicate agli appassionati di ciclismo.
L'attesa è finita: al via in questo fine settimana da Desenzano del Garda la 18esima edizione della Granfondo Colnago, la manifestazione sportiva che coinvolgerà le strade del Benaco, con oltre 3.600 atleti in partenza e diverse centinaia di presenze turistiche. Il percorso lungo si svilupperà su. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Ciclismo: Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storiciCervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un’attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e...
Nuova edizione per la Granfondo Via del Sale: tutti gli eventi in programmaTutto pronto per la Granfondo Via del Sale Fantini Club, manifestazione ciclistica arrivata alla ventinovesima edizione, che porterà in città circa...