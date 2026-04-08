Granfondo Colnago 2026 | programma e percorsi
Sabato si apre la 18ª edizione della Granfondo Colnago, con partenza da Desenzano del Garda. La manifestazione coinvolge le strade del lago di Garda e offre percorsi di diversa lunghezza. I partecipanti affronteranno tracciati che attraversano il territorio circostante, con il via ufficiale previsto nel fine settimana. L’evento si svolge con una notevole presenza di ciclisti provenienti da diverse regioni.
L'attesa è finita: al via in questo fine settimana da Desenzano del Garda la 18esima edizione della Granfondo Colnago, la manifestazione sportiva che coinvolgerà le strade del Benaco, con oltre 3.600 atleti in partenza e diverse centinaia di presenze turistiche. Il percorso lungo si svilupperà su. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Ciclismo: Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storiciCervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un’attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e...
Temi più discussi: ? In arrivo un’importante manifestazione ciclistica: 3 giorni di disagi sulle strade - BresciaToday; Colnago Lake Garda Cycling Festival: 10, 11 e 12 aprile; Colnago Lake Garda Cycling Festival: 10, 11, 12 aprile 2026; Verona - Fiorentina 0 - 1: Fagioli - gol, scatto salvezza dei viola.
Granfondo Colnago 2026: programma e percorsiL'attesa è finita: al via in questo fine settimana da Desenzano del Garda la 18esima edizione della Granfondo Colnago, la manifestazione sportiva che coinvolgerà le strade del Benaco, con oltre 3.600 ... bresciatoday.it
Granfondo Colnago, domenica 12 aprile strade chiuse in Valle SabbiaLa gara ciclistica attraverserà undici Comuni: modifiche alla viabilità per tutta la mattinata. Nessuna deroga al traffico, consentito il passaggio solo ai mezzi di emergenza. quibrescia.it
Amici, siete pronti a vivere il sogno della 4ª tappa al CCF2026 La Granfondo Colnago è alle porte…vi aspetta un weekend indimenticabile sul Lago di Garda Desenzano del Garda | 10–11-12 aprile #colnagolakegarda #zerowindshow #granfondo - facebook.com facebook