Sul cachet percepito da Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip sono circolati diversi rumors. Recentemente, la giornalista ha scherzato sull’argomento, rivelando che Cesara, un’altra figura presente nel programma, è più diretta di lei. La discussione ha attirato l’attenzione sui compensi e sui dettagli legati alla partecipazione delle personalità televisive al reality. La vicenda ha generato interesse tra gli spettatori e i media, alimentando le speculazioni sulla trasparenza dei compensi nel settore dello spettacolo.

Sono circolati diversi rumors in merito al cachet percepito da Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Quando è emerso che aveva accettato il ruolo di opinionista si vociferava che ha detto di si in cambio di un compenso stellare. L'opinionista ha sempre smentito le voci sul suo cachet, nelle scorse ore all'ennesima domanda sul suo compenso ha risposto in modo ironico. In un video pubblicato su Mediaset Infinity 'A tu per tu con. Selvaggia' ha detto: "Il mio cachet adesso ve lo dico: è un meno di quello che ha preso Ronaldo per andare negli Emirati Arabi, ma un po’ di più di Gemma a Uomini e Donne". Riferendosi a Cesara Buonamici ha fatto sapere che vanno molto d'accordo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ironica sul cachet poi svela: “Cesara è più tagliente di me”

Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici svela chi l’ha colpita: cosa pensa di Ilary Blasi e Selvaggia LucarelliCesara Buonamici è tornata al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista, al fianco di Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors sul suo cachet: “Solita informazione falsa”Negli ultimi mesi ha catturato non poco l'attenzione il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip.

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