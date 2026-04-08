Il Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione dei media con cambiamenti nel cast e nelle dinamiche dello show. Nei primi mesi dell’anno, gli ascolti televisivi sono stati oggetto di discussione, portando alcuni a considerare il programma come un possibile flop. Tuttavia, fonti vicine alla produzione hanno spiegato che i numeri non riflettono una crisi, ma sono influenzati da vari fattori legati alla programmazione e alle scelte editoriali.

Milano, 8 aprile 2026 - La “cura Blasi-Lucarelli” (ma anche Alessandra Mussolini-Antonella Elia ) ha cominciato a funzionare. Il Grande Fratello Vip 2026 va oltre il 16% di share anche nella puntata del martedì sera, che tradizionalmente in questa edizione era sempre stata quella più “debole” dal punto di vista degli ascolti tv rispetto a quella del venerdì sera. Quella di martedì 7 aprile è stata una puntata spartiacque per questa edizione del reality show di Canale 5. Che, a questo punto, sembra aver trovato un trend: quel 16% di share che ormai appare la sua collocazione più naturale. La tendenza consolidata. I dati degli ascolti tv delle ultime puntate del Grande Fratello Vip portano in dote una considerazione che nessuno può più ignorare: i tempi del 18-20% di share e dei 2 milioni e 500mila telespettatori sono soltanto un ricordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip: l’equivoco ascolti tv e perché non è un flop

Ascolti tv ieri sera 24 marzo 2026, per il Grande Fratello Vip nuovo flop? Ecco i dati Auditel della prima serata di tutti i programmiScopriamo gli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026: riflettori puntati sui dati del Grande Fratello Vip, giunto alla sua terza puntata dopo...

Grande Fratello Vip: debutto flop per Ilary Blasi, record negativo di ascoltiLa prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha...

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Le donne della Casa contro Ibiza Video; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile; Sondaggi Grande Fratello Vip del 3 aprile, chi rischia l’eliminazione; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination.

Grande Fratello Vip: l’equivoco ascolti tv e perché non è un flopLa cura Ilary Blasi sta funzionando: il reality show non vince la serata di martedì, ma il 16% è un successo ... quotidiano.net

Grande Fratello Vip con Ilary Blasi si allunga, la nuova data della finaleMediaset allunga il Grande Fratello Vip: cambia il calendario, finale rinviata a maggio grazie a ascolti e interesse social in crescita ... corrieredellosport.it

La prima Pasqua trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip porta con sé emozioni forti e un inevitabile carico di malinconia - facebook.com facebook

Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com