Nella settima puntata del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti momenti di tensione e imbarazzo. Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono tornate a discutere, con un confronto che ha rischiato di sfociare in accese parole. Nel frattempo, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono stati coinvolti in un episodio che ha suscitato commenti sui social. La puntata ha anche visto alcune lacrime e confronti più intensi tra i concorrenti.

La settima puntata del Grande Fratello Vip è all’insegna delle lacrime e di nuovi scontri. Lo scontro fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rischia, ancora una volta, di degenerare, mentre il tanga-gate fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sfiora l’assurdo. Per fortuna ad alleggerire la serata ci pensa Ilary Blasi che commuove con l’incontro emozionante fra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine. Alessandra Mussolini provoca Antonella Elia (e sbaglia). Voto: 4. Considerata come la super favorita di questo Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini una puntata dopo l’altra è riuscita a conquistare il pubblico. Ironica, tagliente, forte e senza peli sulla lingua, l’ex politica si è rivelata uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)

Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida.

Grande Fratello Vip, le pagelle della seconda puntata: ciclone Mussolini (8), lo scivolone di Adriana Volpe (5)Dopo un esordio scoppiettante, il Grande Fratello Vip è tornato con la seconda puntata.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello VIP: Le donne della Casa contro Ibiza Video; 'Grande Fratello Vip' stasera 30 marzo, anticipazioni e una nuova eliminazione; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della settima puntata del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Lucia e Marco? superguidatv.it

Grande Fratello VIP: cosa è successo nella settima puntataNella puntata del 7 aprile di Grande Fratello VIP: tensioni alle stelle, nuovi intrecci sentimentali, sorprese emozionanti e un’eliminazione decisiva all'interno della Casa ... grandefratello.mediaset.it

Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook