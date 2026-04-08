Il 7 aprile 2026 si è svolta la terza eliminazione nel corso del reality show Grande Fratello Vip. In questa puntata sono stati eliminati quattro concorrenti, tra cui Ibiza. Sono stati annunciati i nominati per la prossima settimana, mentre si è acceso un confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con quest’ultima che ha fatto alcune dichiarazioni sulla collega. La puntata ha visto anche un momento di tensione tra i due personaggi.

Roma, 7 aprile 2026 – Terza eliminazione – in totale sono quattro i concorrenti usciti dalla Porta Rossa per il momento in questa edizione del reality show: Dario Cassini, Giovanni Calvario e l’eliminato di questa sera, oltre a GionnyScandal che ha abbandonato il gioco –, nuovi nominati e una serie di polemiche molto veementi: la puntata che segna l’arrivo a un terzo della durata del Grande Fratello Vip non ha fatto mancare proprio nulla ai telespettatori. Quella di martedì 7 aprile è stata una puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nella quale non si sono risparmiati termini forti e discussioni a tratti anche imbarazzanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip, eliminata Ibiza. Chi sono i nominati di martedì 7 aprile. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: “Prendermi in giro è l’unico modo che hai per godere, da secoli”

Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, eliminata Ibiza Altea

Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, eliminato ieri 7 aprile: chi lascia la casa; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea e Antonella Elia rischiano di uscire; Grande Fratello Vip 2026, cosa è successo nella puntata del 3 aprile: televoto, scontri e nomination; Grande Fratello Vip, eliminata Ibiza. Chi sono i nominati di martedì 7 aprile. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: Prendermi in giro è l’unico modo che hai per godere, da secoli.

Grande Fratello Vip, eliminata Ibiza. Chi sono i nominati di martedì 7 aprile. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: Prendermi in giro è l’unico modo che hai per ...Roma, 7 aprile 2026 – Terza eliminazione – in totale sono quattro i concorrenti usciti dalla Porta Rossa per il momento in questa edizione del reality show: Dario Cassini, Giovanni Calvario e l’elimin ... quotidiano.net

Grande Fratello Vip, la puntata del 7 aprile in diretta: eliminata Ibiza Altea, lo scontro Mussolini-EliaGrande Fratello Vip diretta 7 aprile. Un concorrente fra Marco Berry, Antonella Elia e Ibiza Altea è definitivamente eliminato. maridacaterini.it

Grande Fratello. . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'uomo ideale di Francesca #GFVIP facebook