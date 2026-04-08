Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile | eliminati ed esiliati di ieri sera tutte le nomination
Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa martedì 7 aprile, è stata eliminata dal reality la concorrente proveniente da Ibiza Altea, che ha perso al televoto contro Marco Berry. Durante la serata, sono state annunciate tutte le nomination e sono stati comunicati gli esili di alcuni concorrenti, anche se i nomi specifici non sono stati resi noti. La puntata ha visto inoltre l’eliminazione di uno dei partecipanti in gara.
Ibiza Altea è l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile. Ha perso contro Marco Berry al televoto. Esce dopo tre settimane dall'inizio del reality show condotto da Ilary Blasi e commentato dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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