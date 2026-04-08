Graduatorie ATA | come valutare il servizio svolto negli agrari? Risponderà il Ministro

Un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Istruzione e del Merito chiede chiarimenti sulla valutazione del servizio svolto negli istituti agrari per le graduatorie ATA. La questione riguarda le modalità di riconoscimento delle esperienze professionali maturate in questo settore specifico e come queste influiscano sulla posizione in graduatoria. Il Ministro fornirà una risposta ufficiale nei prossimi giorni, precisando i criteri adottati per questa valutazione.

Un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Istruzione e del Merito riporta al centro dell’attenzione un nodo interpretativo che riguarda il personale Ata: la valutazione del servizio prestato come operatore dei servizi agrari ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti per il profilo di collaboratore scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze ATA, il servizio svolto in Trentino vale in graduatoria: chiarimenti Una lettrice chiede se le supplenze svolte come personale ATA – sia in segreteria sia come collaboratore scolastico – in Trentino-Alto Adige, siano...

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Ata: come visualizzare le graduatorie, dove collegarsi per vedere la propria posizioneChiusi ieri i termini di presentazione del modello D3 per la scelta delle scuole al fine dell'inserimento e aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il personale Ata III fascia. Di seguito le ... it.blastingnews.com

Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi. Tempi e requisiti previstiCome ogni anno il personale ATA che aspira all’immissione in ruolo è in attesa dell’emanazione della nota ministeriale, di norma emanata tra la fine di aprile e la prima quindicina di maggio, per l’an ... tecnicadellascuola.it

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla no… x.com

Servizio pre-ruolo per i docenti nelle graduatorie interne di istituto nel 2026 vale di più. https://www.orizzontescuola.it/servizio-pre-ruolo-per-i-docenti-nelle-graduatorie-interne-di-istituto-nel-2026-vale-di-piu/ - facebook.com facebook