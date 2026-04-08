Graduatoria interna d’istituto | schede e guide per segreterie modelli per l’aggiornamento circolare e checklist pronti all’uso

È iniziato l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto. Le segreterie scolastiche possono consultare schede, guide e modelli predisposti per facilitare le operazioni di aggiornamento. Sono disponibili anche una circolare ufficiale e una checklist completa, tutte pronte all’uso per supportare le procedure amministrative. La documentazione mira a semplificare le fasi di revisione e validazione delle posizioni del personale docente e ATA.

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Leggi tutti i vantaggi. Tutti i. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Graduatoria interna d'istituto: schede e guide per segreterie, modelli per l'aggiornamento, circolare e checklist pronti all'uso; Graduatorie interne di Istituto docenti di ruolo, le provvisorie vanno pubblicate dal 3 al 17 aprile; Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario; Servizio pre-ruolo per i docenti nelle graduatorie interne di istituto nel 2026 vale di più. Graduatoria interna d’istituto: schede e guide per segreterie, modelli per l’aggiornamento, circolare e checklist pronti all’usoAl via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I s ... orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto: dimensionamento scolastico, accorpamenti e unificazione delle graduatorieIl dimensionamento scolastico consiste nella riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, che può comportare fusioni, accorpamenti o soppressioni di scuole. Tali operazioni incidono dire ... orizzontescuola.it Buongiorno , Ho fatto trasferimento interprovinciale per l' anno 2026 / 2027 mettendo nella domanda il comune dove risiedo con mia mamma che ha 104 in condizione di gravità. Non mi hanno escluso dalla graduatoria interna d'istituto , è giusta questa valuta - facebook.com facebook