Il governo ha dichiarato di essere pronto ad affrontare eventuali emergenze nel settore energetico, precisando che al momento non si registra alcun allarme. Dopo aver ricevuto una comunicazione ufficiale, le autorità hanno confermato di aver adottato misure di preparazione senza suscitare preoccupazioni tra la popolazione. Nessuna indicazione di carenze o criticità è stata comunicata dalle fonti istituzionali.

AGI - Governo pronto all' emergenza energia ma non c'è allarmismo, al momento. Dopo la lettera inviata dal commissario UE all'energia, Dan Jorgensen, ai 27 Stati membri con i suggerimenti ad adottare comportamenti virtuosi per fronteggiare la crisi innescata dal conflitto in Medio Oriente, l'esecutivo si è subito attivato sull'aggiornamento del piano del sistema italiano del gas naturale che risale al 2023. Tuttavia, al momento non ci sono misure ad hoc sul tavolo. In vista, all'occorrenza, ci sarebbero le raccomandazioni arrivate dall'Europa che propone, tra l'altro, l'uso di mezzi pubblici, la riduzione dei limiti di velocità sulle autostrade, il car sharing, la diminuzione degli spostamenti non necessari e lo smart working. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Governo pronto all'emergenza energia (ma non c'è allarmismo)

«Palazzetto dello Sport: nessun allarmismo, ma il dovere di fare chiarezza. Perché il vero allarmismo è minimizzare i problemi»Arezzo, 16 febbraio 2026 – «Palazzetto dello Sport: nessun allarmismo, ma il dovere di fare chiarezza.

Maltempo al sud, il governo pronto a deliberare lo stato d'emergenzaSolo in Sicilia, la terra più colpita, si parla di danni per almeno 750 milioni di euro.

EU just got a serious wake up call....Iran Can Hit Them

Argomenti più discussi: Social, la mossa del governo: pronto lo stop per gli under 15; Grazie Trump. Su gas e petrolio il governo studia misure di emergenza. E trema; Taglio accise verso proroga, ipotesi decreto ma resta il nodo coperture: cosa succede; Coltelli pieghevoli vietati anche in montagna, il governo Meloni pronto a fare marcia indietro.

Roghi Sardegna, Franco: Governo pronto a intervenire con misure emergenzialiVorrei esprimere la massima solidarietà e la vicinanza del governo a tutti coloro che stanno soffrendo per l’emergenza in Sardegna. Al momento la priorità è assicurare la sicurezza della popolazione e ... affaritaliani.it

Governo Meloni pronto a dire stop ai social per i minori di 14 anni. Il disegno di legge prevede blocchi su social network e piattaforme di video-sharing, con l’obiettivo di proteggere i giovanissimi dai rischi della rete. La proposta è stata discussa a Palazzo Chig facebook

Governo pronto alla stretta sui social: stop agli under 15 nel nuovo ddl x.com