Al 31 marzo 2026, l'esecutivo ha reso utilizzabili circa 404 miliardi di euro, corrispondenti al 99 per cento delle risorse stanziate dal governo Meloni per il periodo 2022-2026. Alla stessa data, sono stati impiegati circa 394,4 miliardi di euro. Questi dati indicano che la maggior parte delle risorse previste è stata resa disponibile e utilizzata nell’arco di tre anni.

Alla data del 31 marzo 2026, risulta disponibile il 99 per cento delle risorse stanziate dal governo Meloni per gli anni 2022-2026, per un totale di 394,4 miliardi di euro. A queste si aggiungono ulteriori 9,6 miliardi sbloccati mediante l'adozione di provvedimenti della scorsa legislatura. Nel complesso, l'esecutivo ha reso utilizzabili circa 404 miliardi di euro. Lo rende noto il dipartimento per il Programma di governo, guidato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, nella XIV Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi dell'esecutivo Meloni aggiornata al 31 marzo 2026. Il tasso di auto-applicativita' degli atti legislativi emanati ha raggiunto il valore piu' alto dall'inizio della legislatura, passando dal 18 per cento dall'insediamento al 53 per cento registrato al 31 marzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Governo: al 31 marzo 2026 esecutivo ha reso utilizzabili complessivamente circa 404 miliardi di euro

Efficientismo record, il governo sblocca oltre il 99% delle risorse stanziate: disponibili 404 miliardi di euroDa Palazzo Chigi sbloccato oltre il 99% delle risorse stanziate dal governo e record di auto-applicatività delle norme da inizio legislatura.

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Assurdo rimuovere così Cingolani senza spiegazioni in un settore delicato dove era apprezzato dagli investitori e dai partners. Ed è necessario che il Governo chiarisca se ci sono ragioni di sicurezza o di performance. Eventuali ragioni di appartenenza politic x.com