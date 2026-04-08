Governance universitaria Cassino sceglie l’esperienza | Quarta al vertice della Direzione Generale

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ha nominato Alessandro Quarta come nuovo responsabile della Direzione Generale, scegliendo un professionista con un profilo tecnico di alto livello. La decisione mira a rafforzare l’amministrazione e a preparare l’ateneo per le prossime sfide. La nomina si inserisce in un’ottica di consolidamento della governance universitaria e di miglioramento delle strutture interne.

Un profilo tecnico di alto livello per rafforzare la macchina amministrativa e accompagnare l’ateneo verso nuove sfide: è questa la scelta dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha affidato ad Alessandro Quarta la Direzione Generale. L’ingresso ufficiale segna l’avvio di una fase. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Accademia delle imprese europea, la palermitana Diana Sapienza al vertice della direzione regionaleGuiderà in Sicilia l'organizzazione che si occupa di promozione dei territori e dei loro prodotti. Casi di scabbia al Ruggi tra pazienti e operatori: la nota della direzione generaleTempo di lettura: 2 minutiDopo le prime indiscrezioni trapelate sulla presenza di casi di scabbia tra pazienti e personale dell’azienda ospedaliera...