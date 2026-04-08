Un possibile trasferimento del centrocampista tedesco alla Juventus continua a essere al centro delle voci di mercato. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club bianconero avrebbe mostrato interesse per l'atleta, che attualmente milita in un’altra squadra di livello europeo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative tra le parti sembrano proseguire. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Goretzka Juve, il centrocampista tedesco resta un obiettivo di calciomercato dei bianconeri. Ma Khedira non lo consiglia alla sua ex squadra. Il calciomercato internazionale continua a orbitare attorno a nomi di altissimo profilo, e uno dei temi più caldi riguarda il possibile approdo di Leon Goretzka nel nostro campionato. L’ipotesi di vedere il centrocampista alla Juve accostati in una trattativa concreta è stata analizzata da Gianluca Di Marzio nel suo ultimo podcast, partendo da una riflessione sulla qualità del calcio europeo e sul valore dei campioni internazionali. Il giornalista Sky ha esordito con una nota di... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juve, spunta un retroscena: le ultimissime sul centrocampista tedesco e sul possibile approdo in bianconero

Calciomercato Juve, Goretzka è sul taccuino della dirigenza bianconera. Le ultime novità sul possibile arrivo a Torino del centrocampistadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Goretzka è sul taccuino della società torinese per l’estate.

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Goretzka, la Juve proverà ad anticipare la concorrenzaLeon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è forse l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare la ... tuttojuve.com

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