Goretti carica Terranuova | Possiamo fare meglio

Nel posticipo pre-pasquale di campionato, Emanuele Goretti ha commentato con parole dirette la partita tra Terranuova Traiana e Trestina, definendo l’incontro “troppo brutto”. La sua riflessione suggerisce che la squadra può migliorare, senza entrare in dettagli specifici. La gara si è svolta venerdì sera, lasciando spazio a valutazioni sui risultati e sulle prestazioni delle squadre coinvolte.

"Troppo brutti". Un commento lapidario ma eloquente quello di Emanuele Goretti su Terranuova Traiana-Trestina, andata in scena venerdì nel posticipo pre-pasquale di campionato. Il vice presidente dei biancorossi ha analizzato la partita sottolineando l’importanza di aver portato a casa un punto, ma facendo notare allo stesso tempo la prestazione sottotono dei padroni di casa. "Non è stata una Pasqua amara - ha detto - perché la stagione deve essere vista nel suo complesso. Se guardo invece alla partita di venerdì siamo stati troppo brutti per essere veri. Avevamo di fronte un avversario a caccia di punti per salvarsi e che proveniva da una lunga striscia positiva, però dovevamo fare meglio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Goretti carica Terranuova: "Possiamo fare meglio" Foligno, la carica del capitano Settimi: "Possiamo fare punti a Siena"FOLIGNO – "Il successo con il Follonica Gavorrano è stato utile per ritrovare la serenità all’interno del gruppo. Ballardini: “Abbiamo tenuto bene, possiamo fare ancora meglio”Dopo il pareggio casalingo contro la Juve Stabia, mister Davide Ballardini ha commentato la prestazione dell’Avellino nel derby campano.