Recentemente è stato condotto uno studio sull’intelligenza artificiale di Google, che ha evidenziato come questa risponda correttamente nel 90% dei casi. Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che l’alta precisione nelle risposte non si traduce automaticamente in informazioni verificabili o affidabili. Questo contrasto tra accuratezza e verificabilità solleva dubbi sulla capacità dell’IA di fornire dati realmente verificabili nel contesto delle sue risposte.

L’intelligenza artificiale di Google risponde correttamente in nove casi su dieci, ma un recente studio evidenzia come l’accuratezza non coincida necessariamente con la possibilità di verificare le informazioni fornite. Un’analisi condotta dalla startup Oumi ha passato al setaccio 4.326 ricerche effettuate su Google, utilizzando per il controllo il benchmark SimpleQA. I test sono stati suddivisi in due fasi temporali: la prima a ottobre, quando il sistema era gestito da Gemini 2, e la seconda a febbraio, dopo l’integrazione di Gemini 3. I risultati mostrano un progresso numerico: se con Gemini 2 le risposte esatte erano nell’85 percento dei casi, con Gemini 3 questa quota è salita al 91 percento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google AI: cresce la precisione, ma crollano le prove reali

Leggi anche: Ai Boschetti Reali torneranno a zampillare le antiche fontane (ma non solo)

Google sta per lanciare un’AI completamente diversa da Gemini, ChatGPT e Claude.

Temi più discussi: Da OpenClaw a Google cresce l'IA agentica: cosa è e quali sono i rischi; Da OpenClaw a Google cresce l'IA agentica, non solo crea ma agisce; Claude cresce: Anthropic investe in infrastruttura multi-cloud con Google e Broadcom; Anthropic supera i 30 miliardi di ricavi nel trimestre. E rafforza l’alleanza con Google e Broadcom.

Google AI Pro cresce: ora 5TB di cloud e nuove funzioni AIGoogle AI Pro aumenta lo spazio cloud a 5TB senza cambiare prezzo e introduce nuove funzioni AI con Gemini per email, documenti e automazioni. mistergadget.tech

Claude cresce: Anthropic investe in infrastruttura multi-cloud con Google e BroadcomAccordo Anthropic, Google e Broadcom per TPU di nuova generazione: infrastruttura AI scalabile per sostenere la crescita di Claude. 01net.it

Se si chiede a Google di elencare le pagine web in cui si trovano contemporaneamente le parole "Santanchè" e "pitonessa", pubblicate tra il 23 e il 30 marzo 2026, vengono proposte oltre 8000 pagine. Su #LinguaItalianaTreccani, la parola della neopolitica di - facebook.com facebook

Le azioni #Broadcom salgono dopo l’accordo con Google per chip AI e l’espansione della collaborazione con Anthropic, sfidando il dominio di Nvidia nel settore semiconduttori per l’IA. L'articolo di @Chiara_Rossi3 x.com