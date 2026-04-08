golf lions trophy a cervia vince la coppia montalti mellina con 70 colpi

Nel fine settimana di Pasqua, l’Adriatic Golf di Cervia ha ospitato la Lions Trophy, torneo di golf che ha visto la vittoria della coppia formata da Montalti e Mellina, con un punteggio di 70 colpi. Il clima primaverile e le condizioni ottimali del percorso hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, che si è svolto su più giorni e ha attirato diversi partecipanti.

Clima primaverile, percorso in ottime condizioni e un lungo fine settimana, quello pasquale, hanno segnato l’inizio del mese di aprile dell’ Adriatic Golf di Cervia. Sabato 4 aprile il Lions Golf Trophy ha dato il via alle competizioni portando al club oltre 80 giocatori da tutta Italia. La gara è andata in scena con formula 4 palle la migliore a coppie. Nicola Montalti e Marco Mellina (nella foto) hanno vinto con 70 colpi, uno meno del par. Nella categoria netta Fabio Di Pietro ed Enrico Montorsi (42) hanno avuto la meglio su Alfredo Sangiorgi e Marco De Luigi, a pari punti, mentre Riccardo Rusticali e Mara Fanti (40) hanno completato il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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LANE REEVES (M4Outdoors,Texas) with the giraffe he hunted in South Africa. Unfortunately these beautiful animals are high on the list for trophy hunters. PLEASE, NO DEATH THREATS OR WISHING THIS PERSON OR HIS FAMILY HARM!!! Photo credit : La - facebook.com facebook