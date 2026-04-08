Golf Lions Trophy a Cervia vince la coppia Montalti-Mellina con 70 colpi

Da sport.quotidiano.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana di Pasqua, l’Adriatic Golf di Cervia ha ospitato la Lions Trophy, torneo di golf che ha visto la vittoria della coppia formata da Montalti e Mellina, con un punteggio di 70 colpi. Il clima primaverile e le condizioni ottimali del percorso hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, che si è svolto su più giorni e ha attirato diversi partecipanti.

Clima primaverile, percorso in ottime condizioni e un lungo fine settimana, quello pasquale, hanno segnato l’inizio del mese di aprile dell’ Adriatic Golf di Cervia. Sabato 4 aprile il Lions Golf Trophy ha dato il via alle competizioni portando al club oltre 80 giocatori da tutta Italia. La gara è andata in scena con formula 4 palle la migliore a coppie. Nicola Montalti e Marco Mellina (nella foto) hanno vinto con 70 colpi, uno meno del par. Nella categoria netta Fabio Di Pietro ed Enrico Montorsi (42) hanno avuto la meglio su Alfredo Sangiorgi e Marco De Luigi, a pari punti, mentre Riccardo Rusticali e Mara Fanti (40) hanno completato il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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