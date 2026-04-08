Golf Due eventi pasquali al Cus Priani primo nella classifica lorda

Durante le festività pasquali, i golfisti hanno partecipato a due eventi organizzati sui green del Cus Ferrara Golf. Tra i partecipanti, il giocatore Priani si è posizionato al primo posto nella classifica lorda. Le manifestazioni hanno visto coinvolti numerosi appassionati, dimostrando come le festività non abbiano impedito lo svolgimento delle competizioni. Le gare si sono svolte in un’atmosfera di sportività e partecipazione.

Le festività pasquali non hanno fermato i golfisti, che sui green del Cus Ferrara Golf hanno dato vita a due manifestazioni di rilievo. Si è iniziato con il Double Duo Agis Trophy, disputato in un clima estremamente positivo sia dal punto di vista sportivo che conviviale. I partecipanti hanno apprezzato le eccellenti condizioni del percorso e l’ospitalità del ristorante Le Querce, contribuendo al successo della giornata. Per quanto riguarda i risultati, nella categoria 1ª squadra lordo si è imposta la formazione composta da Luigi Foschini, Gianluca Neri, Emanuele Loffredo Loffredo e Cristian Berti (Le Cicogne Faenza) con 58 punti. Nella 1ª squadra netto vittoria per il Golf Club Argenta con Jean Michel Civardi, Alessio Perazzimi, Mauro Assirelli e Davide Melega con 77 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf. Due eventi pasquali al Cus. Priani primo nella classifica lorda Le festività pasquali non fermano il golf, doppio appuntamento sportivo al Cus: i risultatiLe festività pasquali non hanno fermato i golfisti, che sui green del Cus Ferrara Golf hanno dato vita a due manifestazioni di rilievo. Golf. Sergio Priani e Bruno Gualandi prima coppia sul green cussinoNonostante il clima pungente, domenica i green del Cus Ferrara Golf si sono animati da un appuntamento molto sentito dai frequentatori dell’impianto... Temi più discussi: Golf. Due eventi pasquali al Cus. Priani primo nella classifica lorda; Sorpresa pasquale 2026: nell'uovo maghi, principesse, Huntrix e Sirene, tutto vero; Tre giorni di torneo e due di festa al Golf Club Villa Paradiso di Cornate d’Adda. Golf. Due eventi pasquali al Cus. Priani primo nella classifica lordaLe festività pasquali non hanno fermato i golfisti, che sui green del Cus Ferrara Golf hanno dato vita a due manifestazioni di rilievo. Si è iniziato con il Double Duo Agis Trophy, disputato in un ... msn.com Pasqua 2026 a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdereDal Duomo di San Gennaro alle passeggiate sul lungomare. La Settimana Santa è uno dei momenti più sentiti nel calendario religioso napoletano. Secondo le previsioni dell’Osservatorio comunale, circa 4 ... tg24.sky.it Le festività pasquali non fermano il golf, doppio appuntamento sportivo al Cus: i risultati x.com per divertirti davvero, oggi cosa scegli Golf GTI 16V o Alfa Sprint 1.7 QV - facebook.com facebook