Questa settimana si apre il torneo di Augusta, il primo dei quattro grandi appuntamenti di golf in programma quest’anno. Gli atleti sono arrivati pronti per competere su uno dei campi più prestigiosi, con l’evento che si svolgerà nel rispetto del programma stabilito. Gli appassionati attendono con interesse le sfide che si consumeranno sui green del celebre campo, che ospiterà i protagonisti di questa edizione.

Tutto pronto questa settimana per il The Masters, primo dei 4 major in stagione, che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile come di consueto sui fairway dell’iconico Augusta National Golf Club, pronto ad aprire le proprie porte ai migliori golfisti del mondo che si affronteranno, qui in Georgia, per vincere la “ Green Jacket “, uno dei trofei più ambiti dell’intero circuito golfistico mondiale. A difendere il titolo sarà Rory McIlroy che qui, l’anno scorso, si è imposto su Justin rose e Patrick Reed, rispettivamente 2° e 3°, con lo score totale di -11. Il nordirlandese si presenta ad Augusta con 4 tornei all’attivo in stagione sul PGA Tour (tre tagli passati di cui un T2 al the Genesis Invitational e un T14 all’AT&T Pebble Beach Pro-Am) e 3 sul Dp World Tour dove ha racimolato un ottimo 3° posto al Dubai Invitational. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Augusta apre le sue porte. Tutto pronto per il Masters

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