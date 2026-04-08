I Timberwolves, nonostante l’assenza di Edwards, hanno ottenuto una vittoria che li porta ai playoff. I Golden State Warriors si affidano a Curry per ripartire dopo la fase finale della regular season, mentre gli Heat, sconfitti contro Toronto, dovranno giocare il torneo play-in per tentare di qualificarsi ai playoff. La stagione si conclude con questi ultimi risultati che definiscono gli ultimi posti in classifica e le prossime sfide.

I Rockets passano a Phoenix, i Celtics frenano la corsa degli Hornets, mentre i Thunder campioni in carica passeggiano a Los Angeles contro i resti dei Lakers. Quaranta punti per il rookie Jeremiah Fears nel successo di New Orleans su Utah. Golden State riparte da Curry, decisivo nel finale del match con Sacramento. Minnesota vince e si assicura i playoff, Miami ko passerà dal play-in (le classifiche). I Rockets (50-29) passano a Phoenix e condannano i Suns (43-36) al play-in. Il successo permette a Houston di agganciare i Lakers al quarto posto a Ovest. La squadra ospite cambia marcia nel secondo tempo e mette al sicuro il risultato con un parziale di 20-6 all’inizio dell’ultima frazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Golden State riparte da Curry. Minnesota da playoff, Miami al play-in: gli ultimi verdetti

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