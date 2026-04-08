Kvaratskhelia ha segnato un gol spettacolare, puntando a conquistare la sua seconda Champions League consecutiva. La partita si è aperta con un’azione decisiva, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. La vittoria potrebbe avvicinare il calciatore a un nuovo traguardo nel torneo più prestigioso per le squadre europee. La sua prestazione si inserisce in un percorso di continui successi in questa stagione.

Una Champion non basta. Kvaratskhelia ne vuole due. Di fila. E da protagonista. Il georgiano ex Napoli ha messo il timbro sull’andata dei quarti di finale di Champions tra Psg e Liverpool. Ha segnato la rete del 2-0 al Parco dei Principi. Un gol alla Kvaratskhelia: bravissimo a creare lo spazio, è entrato in area da sinistra, ha superato il portiere del Liverpool (il suo connazionale Mamardashvili) accentrandosi e poi ha depositato in rete. Un gol da autentico fuoriclasse quale il georgiano è. Il Napoli la ha venduto lo scorso gennaio a un prezzo fin troppo basso ma il club è rimasto intrappolato dalla propria politica e dalla propria decisione di non aumentargli l’ingaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Golazo di Kvaratskhelia che punta alla seconda Champions di fila

Roma Juve 1-1 LIVE: che golazo di Conceicao!Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Sinner-Spizzirri, Jannik punta alla vittoria numero 17 di fila a Melbourne: il pronosticoDopo aver superato il secondo turno contro Duckworth, idolo di casa, l'azzurro si prepara ad affrontare l'americano che ha battuto Fonseca Jannik...

Khvicha Kvaratskhelia Goal | PSG vs Chelsea 4-2 | UEFA Champions League 2026