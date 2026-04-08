Un nuovo marchio di skincare ha lanciato una linea ispirata alla K-beauty, focalizzata sulla protezione della barriera cutanea. I prodotti sono caratterizzati da una formula lattiginosa e sono presentati in confezioni dal design curato. La collezione mira a offrire una soluzione per la cura quotidiana della pelle, con attenzione particolare alla salute e alla protezione della pelle stessa. La linea è già disponibile sul mercato e sta ricevendo attenzione tra gli appassionati di cosmetici.

Ogni formula è studiata per lavorare con la barriera cutanea, considerata la priorità della linea, offrendo un approccio smart e rispettoso della pelle. Il rigore scientifico incontra così un universo colorato e giocoso, dove packaging vivaci e formule performanti danno vita a una skincare autentica. Come usare i prodotti Glowery La routine di Glowery è semplice e personalizzabile, pensata per accompagnare la pelle nei ritmi della vita quotidiana, garantendo un incarnato equilibrato, energizzato e naturalmente luminoso dal mattino alla sera. La giornata inizia con Glazing Pro-Collagen Milk, un latte pro-collagene glassante prodotto in Francia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Glowery e la skincare lattiginosa

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