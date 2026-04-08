Gliozzi stagione a rischio Stop anche per Sersanti

La stagione di Gliozzi è a rischio a causa di un infortunio, mentre anche Sersanti ha subito uno stop. La squadra ha affrontato diverse difficoltà nel corso delle ultime settimane, e le condizioni dei due giocatori potrebbero influire sul prosieguo del campionato. Ricordiamo che circa un anno fa, il 25 aprile 2024, la squadra aveva vinto una partita importante contro una formazione avversaria allo stadio San Nicola.

Da Bari a. Bari. Ricordate? E’ passato più o meno un anno, era il 25 aprile 2025 e i gialloblu di Paolo Mandelli si imposero al San Nicola. Allora, compreso il recupero da giocare col Cesena, mancavano quattro partite da giocare, di cui tre in casa, e tanti avrebbero scommesso qualcosa di importante su un finale di stagione da leccarsi i baffi. Invece arrivò da lì alla fine la miseria di un solo punto, che non fece altro di certificare una salvezza non onorevolissima, passata anche dal derby perso al Braglia con la Reggiana in un primo maggio che lasciò un segno ai limiti dell’indelebile nei cuori dei tifosi gialloblu. Bene. E’ passato un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gliozzi, stagione a rischio. Stop anche per Sersanti Sciopero 27 marzo, Atm conferma trasporti a rischio. Stop anche nelle scuoleIl 27 marzo si preannuncia una giornata complessa per la mobilità, in particolare a Milano. Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazioneVenerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus.