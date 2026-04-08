La manicure glazed donut, resa popolare dalla influencer, ora è accessibile anche da fare a casa senza dover ricorrere a un’estetista. Questo stile, che richiama la superficie lucida e brillante di una ciambella glassata, sta conquistando molte appassionate di nails art. La tendenza si distingue per la sua semplicità e il risultato naturale, offrendo un’alternativa ai tradizionali design più complessi. Ora chiunque può provarla con prodotti facilmente reperibili in negozio o online.

Ok, parliamone: ci sono trend un po’ carini che durano due settimane. e poi c’è la glazed donut manicure. Quella che vedi ovunque da anni, quella che ha trasformato le unghie nude in qualcosa di letteralmente luminoso, quella che — sì — è diventata praticamente sinonimo di Hailey Bieber. E adesso succede finalmente la cosa che aspettavamo tutti: OPI ha deciso di smettere di fare gatekeeping e ha reso disponibile il prodotto chiave anche per noi comuni mortali. Sì, puoi fartela da sola. A casa. Senza drama. La verità: la glazed donut manicure di Hailey Bieber non è mai stata “semplice” come sembrava. Per anni ci siamo raccontati la favola: “è solo uno smalto nude con un po’ di glow sopra”, no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Glazed donut nails di Hailey Bieber IRL: ora puoi farteli a casa (senza implorare la tua nail artist)

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