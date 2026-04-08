Giuseppina Melidoni, artista nata a Scilla, ha ottenuto due premi mondiali in ambito artistico. I riconoscimenti sono stati assegnati in eventi internazionali tenutisi a Milano e a Scilla. La sua attività si sviluppa attraverso diverse discipline artistiche, e questi premi rappresentano una parte significativa del suo percorso professionale. La artista continua a lavorare su progetti che coinvolgono più forme di espressione creativa.

Giuseppina Melidoni, artista poliedrica originaria di Scilla, ha recentemente celebrato l’ottenimento di due nuovi riconoscimenti internazionali, consolidando un percorso professionale che spazia tra diverse forme d’arte. Il bagaglio della regista e poetessa si è formato attraverso un’attività intensa e variegata. La sua carriera si è sviluppata muovendosi con fluidità tra le scene teatrali, i set televisivi e la scrittura poetica. Un pilastro fondamentale della sua crescita professionale è stata la collaborazione durata vent’anni con figure di spicco del mondo dello spettacolo. In questo arco di tempo, Melidoni ha lavorato a stretto contatto con nomi del calibro di Carlo Conti, Maurizio Costanzo, Mara Venier e Paolo Limiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giuseppina Melidoni: due premi mondiali tra Milano e Scilla

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