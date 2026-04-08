L’influencer e creator digitale Giulia Valentina ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta, ma il nome del nuovo arrivato non è stato ancora reso noto. La notizia ha suscitato curiosità tra i suoi follower, che attendono ulteriori dettagli. Giulia Valentina ha condiviso la notizia sui social, senza fornire informazioni specifiche sul nome o altre caratteristiche del bambino.

L’influencer e creator digitale Giulia Valentina ha annunciato di essere diventata madre per la seconda volta. La notizia è arrivata direttamente dal suo profilo social, dove ha pubblicato alcune immagini scattate poche ore dopo il parto. Nelle fotografie la si vede in ospedale mentre tiene in braccio la neonata, in momenti molto intimi di contatto pelle a pelle. L’annuncio ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower, che hanno riempito i commenti di messaggi di affetto e congratulazioni. Come già accaduto con il primo figlio, però, l’influencer ha scelto di non rivelare il nome della bambina. Questo dettaglio ha alimentato la curiosità del pubblico e dei media. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia Valentina mamma bis, ma il nome resta un mistero: il dettaglio che fa parlare tutti

Giulia Valentina mamma per la seconda volta: è una bambina, ma il nome resta riservatoGiulia Valentina mamma bis: su Instagram l'annuncio dell'arrivo della seconda figlia.

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Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta: l'annuncio su Instagram e il mistero attorno al nome della bambina. - facebook.com facebook

A colpire, però, è stata soprattutto la didascalia: una sola parola, “Fatta”, identica nello stile a quella usata per il primo figlio #GiuliaValentina x.com