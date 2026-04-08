Giuli | senza fondamento accusa di censura per film su Giulio Regeni

Un rappresentante del governo ha dichiarato che le accuse di censura rivolte alla decisione di bloccare un documentario su un attivista scomparso non sono fondate. Ha precisato che la scelta non deriva da motivazioni politiche, ma che il ministero non ha avuto responsabilità dirette in questa decisione. La polemica riguarda la selezione di un film che tratta la vicenda di un ricercatore scomparso, sollevando discussioni sulla libertà di espressione e le limitazioni possibili nel settore culturale.

“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi sul docu-film su Regeni “ma non è frutto di scelta politica: il ministero non può intervenire senza violare il principio di terzietà” Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo alla Camera all’interrogazione del Pd sull’esclusione del documentario su Regeni dai contributi per il cinema. “Attribuire al ministero una volontà di censura è una rappresentazione priva di fondamento: il tragico caso di Giulio Regeni ha una rilevanza politica, sociale e culturale che prescinde da qualsiasi prodotto audiovisivo lo riguardi”. “È significativo che il progetto sia stato valutato in due annualità diverse e da Sezioni diverse della Commissione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giuli: senza fondamento accusa di censura per film su Giulio Regeni Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: “Nessuna censura”Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il... Leggi anche: Cosa abbiamo imparato dal film su Giulio Regeni Giuli: senza fondamento accusa di censura per film su Giulio RegeniPer il ministro della Cultura il docu-film sul ricercatore veneto ricevette due dinieghi al finanziamento nel 2024, stop che allora non scatenò alcuna polemica. Per la medesima opera è stata presenta ... ilsole24ore.com Docu-film su Regeni, Giuli: L’accusa di censura è senza fondamentoIl ministro della Cultura ha risposto alla Camera all'interrogazione del Pd sull'esclusione dai contributi per il cinema della pellicola che ripercorre la storia del ricercatore italiano ucciso nel 20 ... tg24.sky.it