Giudice sportivo Arbitri offesi al Flaminio Stangata per la società

Il giudice sportivo ha adottato sanzioni in seguito agli episodi verificatisi durante la partita allo stadio Flaminio. Tra le misure prese, una multa di 2.500 euro è stata comminata alla società per le offese e le minacce collettive e sporadiche rivolte dagli spettatori agli arbitri, alcune di natura discriminatoria. Inoltre, è stato segnalato che lo spogliatoio degli arbitri è stato allagato, portando alla diffida della stessa società.

Dallo spogliatoio degli arbitri allagato (con annessa diffida alla società), alla multa da 2.500 euro per "offese e minacce collettive e sporadiche da parte del pubblico di casa nei confronti degli arbitri, anche di contenuto discriminatorio", come si legge nei provvedimenti del giudice sportivo. L’ultimo turno di campionato culminato con la vittoria su Mestre è comunque costato caro, letteralmente, alla Dole, che ora si appresta a voltare subito pagina contro Pistoia nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season di A2. Mancano infatti quattro partite alla fine e ogni squadra lotta ancora per qualche obbiettivo. A partire naturalmente dalla capolista Pesaro, che vincendole tutte sarebbe in Serie A e che viaggia verso Torino contro un gruppo alla caccia dei play-in. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Arbitri offesi al Flaminio. Stangata per la società Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A: stangata per Durosinmi, squalificati Chivu e Sarri, multa al Torino. Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata Leggi anche: Giudice Sportivo, stangata: tre turni a Gaspar Temi più discussi: Giudice Sportivo, maxi ammende per Brescia, Cremona e Cantù; Fischietti e insulti al palazzetto, ennesima multa per Cantù; Bandierine lanciate contro l'arbitro: tre casi in un weekend, maxi squalifiche in Terza Categoria. Pesanti multe per Cantù, Brescia e Cremona. Paga anche TrevisoAnche stavolta nella serie A maschile di basket non è mancato il lavoro per il Giudice sportivo: sono state quattro le società multate. S.BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 2.200,00 per offese collettive ... sportal.it Volano multe in Serie A: oltre 10.000 euro di sanzioni nella 24^ giornataVolano provvedimenti disciplinari in Serie A nel turno valido per la nona giornata di ritorno, gare del 28-29 marzo 2026. In totale il Giudice Sportivo ha ... pianetabasket.com Giudice Sportivo, multe a Milan e Inter e stop pesante per la Juve e un ex - facebook.com facebook Giudice sportivo: seconda sanzione stagionale per #Pisilli #ASRoma x.com