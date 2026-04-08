Gira nudo per il centro vede la polizia e scappa in chiesa

Ieri pomeriggio a Brugherio, un uomo ha iniziato a camminare senza vestiti nel centro cittadino, attirando l’attenzione dei passanti. Quando ha notato la presenza della polizia, è scappato dirigendosi verso una chiesa vicina. La scena ha suscitato sorpresa tra i residenti, che hanno assistito a un episodio insolito e senza precedenti per la zona. La polizia ha cercato di intervenire per gestire la situazione.

Situazione al limite del nonsense quella vissuta ieri, 7 aprile, dai cittadini di Brugherio. Poco dopo le 18, un uomo ha deciso – forse ‘incentivato’ dalle belle temperature – di farsi una bella passeggiata per il centro. Peccato che lo ha fatto nudo.Il fattoL’uomo, un 34enne, è stato avvistato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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