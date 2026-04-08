Giovedì 9 aprile si terrà presso la libreria Feltrinelli di Arezzo un evento dedicato alla poesia e alla celebrazione dell’universo femminile. L’appuntamento prevede letture di poesie e momenti di confronto, con l’obiettivo di mettere in luce temi legati alla figura femminile attraverso la parola poetica. L’iniziativa si inserisce in una programmazione culturale dedicata alla promozione della letteratura e dei valori legati alla parità di genere.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Giovedì 09 aprile 2026 alla Libreria Feltrinelli d i Arezzo un pomeriggio all’insegna della poesia e della valorizzazione dell’universo femminile. Alle ore 17:00 Donatella Caneschi presenterà il suo libro “Nel mistero del tempo”, una raccolta di poesie che esplora la natura enigmatica dello scorrere dei giorni e l'impatto che ha sull'animo umano. Come suggerisce il titolo, il cuore del libro è l'indagine poetica su uno dei misteri più antichi dell'umanità. L'autrice cerca di catturarne l'essenza attraverso i versi, ponendo al centro della sua ricerca un vero e proprio percorso interiore, dove il tempo non è solo una misura cronologica, ma una dimensione dello spirito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovedì 9 aprile alla Feltrinelli un pomeriggio all’insegna della poesia e della valorizzazione dell’universo femminile

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