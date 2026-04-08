Giovani e social | Il valore personale misurato dai ’like’

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, i ragazzi trascorrono molto tempo sui social media, dove il numero di

di Paola Tomassoni SIENA "La salute mentale degli adolescenti sta vivendo una trasformazione profonda. Non si tratta solo di più tempo passato online, ma di un cambiamento nel modo in cui i ragazzi costituiscono la propria identità. I social media non sono più strumenti esterni, diventano lo spazio in cui il sé si forma, si espone e viene giudicato. Questo processo inizia spesso molto presto, già dentro la famiglia, attraverso la pratica dello ’sharenting’": così inizia la dottoressa Crescenza Mazzaraco, psicologa della Uoc Psicologia area senese dell’Asl Sud Est, unità diretta dal dottor Luca Pianigiani. La Psicologia senese sta incrociando i dati clinici locali con quelli provenienti dalla letteratura scientifica, per una lettura a 360 gradi dell’impatto dei social media sulla psiche dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: I giovani si informano sui social: il report del Reuters Institute; Veneto, minori e social: la proposta di Stefani fermarsi sotto i 14 anni ma i ragazzi dicono no; Poco rappresentati e 'social first', il rapporto tra giovani e notizie; Giovani e social: Il valore personale misurato dai ’like’.

giovani e social ilGiovani e social: Il valore personale misurato dai ’like’La Psicologia Asl incrocia la letteratura scientifica con i dati clinici. Mazzaraco: Il cambiamento: da un’identità vissuta a un’identità esposta. . lanazione.it

giovani e social ilLe news sono sempre più social first: così i giovani stanno cambiando l'informazioneDal rapporto Reuters emerge una svolta strutturale: l 'informazione dei giovani è sempre più social firste i media tradizionali vengono abbandonati. tgcom24.mediaset.it

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