A Bellaria Igea Marina, la Pasqua è stata l’occasione per un primo assaggio della ripresa turistica, con le piazze e le aree centrali della città che si sono riempite di visitatori grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Anche la minoranza politica ha espresso un giudizio positivo sulla situazione, segnando un segnale di fiducia in vista della stagione turistica. La giornata ha mostrato una città vivace e pronta ad accogliere i turisti.

Anche la minoranza benedice la Pasqua di Bellaria Igea Marina. Il primo vero banco di prova della stagione turistica, complice il meteo molto favorevole, ha restituito l’immagine di una città viva, capace di riempire piazze e zone centrali. Un segnale positivo colto anche dai banchi dell’opposizione, che analizzano i giorni di festa con occhio attento ma riconoscendo il buon afflusso. A tracciare il bilancio è il consigliere di minoranza Gianni Giovanardi. "La mia impressione non è supportata da dati, ma si è vista finalmente un po’ di gente in giro per le strade del paese e anche a spiaggia a passeggiare – spiega –, il tutto favorito dal bel clima e dal sole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanardi promuove la Pasqua di Bellaria

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