Giorni decisivi per i Mutoid La soluzione è più vicina

Le autorità sono rimaste in silenzio sulle ultime novità riguardanti i Mutoid. Le indiscrezioni indicano che si sta avvicinando una risoluzione per la questione, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali. La situazione resta in attesa di sviluppi concreti, mentre le parti coinvolte preferiscono mantenere il massimo riserbo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, lasciando spazio a speculazioni e attese.

Le bocche restano cucite. Ogni parola può essere di troppo, in questa fase. Ma la soluzione per salvare i Mutoid potrebbe essere davvero vicina. Entro la fine se di questo mese si concluderà la conferenza dei servizi, avviata a fine gennaio dalla Regione e dal Comune di Santarcangelo insieme a tutti gli altri enti competenti, per cercare di regolarizzare una volta per tutte il campo di Mutonia. Una mossa decisa insieme agli avvocati che si stanno occupando del caso, per evitare lo sfratto degli artisti dopo la sentenza – nel gennaio 2025 – del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di un vicino di casa (Giorgio Ricci) e ha sancito che le abitazioni dei Mutoid sono abusive e vanno demolite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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