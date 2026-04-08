Oggi si celebra la Giornata del Parkinson e, in occasione di questa ricorrenza, un esperto ha sottolineato che il movimento rappresenta sia una sfida sia una possibile soluzione per chi convive con questa malattia. Durante l’evento sono stati discussi gli effetti del movimento sui sintomi e le terapie, evidenziando l’importanza di approcci fisici nel trattamento. La giornata mira a sensibilizzare e informare sul tema.

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - “Il movimento, nella malattia di Parkinson, è allo stesso tempo vittima e cura. Infatti, se da un lato il movimento è l'ambito maggiormente colpito dalla malattia, dall'altro, l'esercizio fisico, l'attività sportiva o ludico-sportiva, come il ballo, rappresentano una leva per una migliore gestione della malattia”. Così Michele Tinazzi, presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets, interviene in occasione della pubblicazione di ‘Sulle tracce di Mr. Parkinson', primo racconto noir che smaschera i punti deboli della malattia neurodegenerativa, progetto promosso dalla Confederazione Parkinson Italia, con il patrocinio della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e il supporto non condizionante di Zambon, pubblicato in occasione della Giornata mondiale del Parkinson che si celebra l'11 aprile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata del Parkinson, Tinazzi (Limpe): "Movimento è vittima e cura"

“Mente in movimento, unione Parkinson Salerno”, per accompagnare pazienti e famiglie: l'iniziativa a San DemetrioAi nastri di partenza, in città, “Mente in movimento, unione Parkinson Salerno”, realtà che mira a lanciare un segnale forte di speranza,...

Neuropsichiatria infantile: studi reggiani svelano nuovi indicatori per diagnosi e cura disturbi del movimento.Nuove speranze per i bambini con disturbi del movimento: due studi reggiani aprono nuove frontiere nella diagnosi e cura Reggio Emilia si conferma un...

Temi più discussi: Parkinson, Fondazione Limpe diffonde il decalogo per una diagnosi tempestiva e per una migliore qualità di vita; Il noir sulle tracce di mr. Parkinson; Voce flebile e calligrafia più piccola, i segnali meno noti del Parkinson; Parkinson, i sintomi meno conosciuti: ecco quali sono e perché è importante riconoscerli il prima possibile.

Giornata del Parkinson, Tinazzi (Limpe): Movimento è vittima e curaRoma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Il movimento, nella malattia di Parkinson, è allo stesso tempo vittima e cura. Infatti, se da un lato il movimento ... iltempo.it

Giornata del Parkinson, paziente: Contro la malattia ballo e stare con gli altriRoma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Entra nella tua vita senza farsi vedere. Mr Parkinson, nel mio caso, ha iniziato ad appoggiarsi sulla spalla destra, limitando e rallentando i movimenti. Poi è passa ... ilsannioquotidiano.it

Un chilometro e mezzo per fare la differenza, a Mondovì per la Giornata Mondiale del Parkinson - facebook.com facebook