Giorgio Mulè spiana il Fatto | Una porcheria io bersaglio per uno schizzetto di fango

Un articolo pubblicato recentemente su un quotidiano nazionale ha suscitato reazioni tra alcuni esponenti politici. La figura coinvolta ha commentato con parole dure, definendo il contenuto dell’articolo una “porcheria” e criticando il modo in cui viene trattata la sua immagine. La discussione si è concentrata sulla natura delle accuse e sulla loro provenienza, con particolare attenzione alle modalità con cui vengono diffuse queste informazioni.

"Questa volta il 'pensierino' arriva da Milano via Fatto Quotidiano. E rieccoci nel 'registro degli infangati' in un’inchiesta dove ovviamente non sono indagato, non sono testimone, non sono nulla se non un bersaglio per uno schizzetto di fango": Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, risponde così all'inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano di Marco Travaglio dal titolo "Non solo FdI: nelle parole del pentito Amico tutta la rete 'dalla Lega a FI'", in riferimento al siciliano Gioacchino Amico, referente, ora pentito, del clan camorristico dei Senese. "Vi rubo solo qualche minuto: stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato perché sapevo che sarebbe uscita una porcheria, non riesco a definirla in un altro modo, su un giornale - ha risposto Mulè in un video pubblicato su Instagram -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgio Mulè spiana il Fatto: "Una porcheria, io bersaglio per uno schizzetto di fango" Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, "una porcheria"Giorgio Mulè di Forza Italia si è scagliato contro Il Fatto Quotidiano per l’articolo su Gioacchino Amico e l’intercettazione in cui viene citato. L'accusa di Mulè contro il Fatto: "Io iscritto nel "registro degli infangati", porcheria che affronterò"La macchina del fango contro il Governo e gli esponenti della coalizione non si ferma: la teoria che si vuole portare avanti è quella della vicinanza... Argomenti più discussi: Giorgio Mulè: Nell’Isola Forza Italia va commissariata, basta strappi alla legislatura; Non solo FDI: nelle parole del pentito Amico tutta la rete dalla Lega a FI. Giorgio Mulè e l’intercettazione del presunto mafioso che parla di lui Solo colate di fangoDopo il nuovo articolo de Il fatto Quotidiano il Vice Presidente della camera parla di iscrizione nel registro degli infangati non certo degli indagati. Da Schifani a Caruso, gli azzurri di Sicilia ... blogsicilia.it Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, una porcheriaGiorgio Mulè di Forza Italia ha attaccato duramente Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico in cui viene citato: È una porcheria. virgilio.it Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di Forza Italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. - facebook.com facebook Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di @forza_italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. x.com