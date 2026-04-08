Giocatore accusato di aggressione all' arbitro annullato il Daspo di 18 mesi

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il Daspo di 18 mesi che era stato imposto a un giocatore dell’Artusianna. La misura riguardava un episodio di aggressione nei confronti di un arbitro durante una partita. La decisione segue un ricorso presentato dal giocatore, che aveva contestato la validità del provvedimento. La vicenda ha attirato l'attenzione nel mondo dello sport locale.

Il Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha annullato il Daspo di 18 mesi emesso nei confronti del giocatore dell’Artusianna Nicola Boccia. A rendere noto il provvedimento, emesso lo scorso 16 marzo, è lo stesso giocatore, che rileva che “la sentenza evidenzia carenze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Aggressione all’arbitro. Scagionati due calciatori. Per loro niente Daspo dopo i fatti di Anghiaridi Fabrizio Paladino La Questura di Arezzo ha archiviato la richiesta di Daspo nei confronti di due calciatori dell’Atletico Gricignano, riconoscendo... Firenze: allenatore squalificato per sette mesi. Accusato di aver chiuso a chiave l’arbitro nello spogliatoioFIRENZE – Sette mesi di squalifica inflitti dal giudice sportivo all’allenatore del Fiesole calcio squadra ‘B’, Alessandro D’Agostino. Si parla di: Fermato senza revisione e assicurazione, aggredisce e ferisce il comandante della polizia locale. Lite tra genitori durante una partita di calcio di Seconda categoria: scattano cinque DaspoProvvedimenti del Questore dopo la rissa scoppiata all’esterno del terreno di gioco ma che ha coinvolto anche un calciatore ... msn.com Aggressione alla partita di calcio. Arriva il Daspo per il tifoso 43enneDivieto di accesso alle manifestazioni sportive per un albanese 43enne residente a Recanati, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi non legati ad avvenimenti sportivi. I carabinieri della ... ilrestodelcarlino.it