Giocatore accusato di aggressione all' arbitro annullato il Daspo di 18 mesi

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il Daspo di 18 mesi che era stato emesso nei confronti di un giocatore dell’Artusianna, accusato di aver aggredito un arbitro. La decisione riguarda un provvedimento che aveva impedito al calciatore di partecipare alle competizioni sportive per un periodo di circa un anno e mezzo. La vicenda ha attirato l’attenzione nell’ambito delle sanzioni sportive.

Il Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha annullato il Daspo di 18 mesi emesso nei confronti del giocatore dell’Artusianna Nicola Boccia. A rendere noto il provvedimento, emesso lo scorso 16 marzo, è lo stesso giocatore, che rileva che “la sentenza evidenzia carenze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Aggressione all’arbitro. Scagionati due calciatori. Per loro niente Daspo dopo i fatti di Anghiaridi Fabrizio Paladino La Questura di Arezzo ha archiviato la richiesta di Daspo nei confronti di due calciatori dell’Atletico Gricignano, riconoscendo... Argomenti più discussi: Giocatore accusato di aggressione all'arbitro, annullato il Daspo di 18 mesi; Fermato senza revisione e assicurazione, aggredisce e ferisce il comandante della polizia locale. Lite tra genitori durante una partita di calcio di Seconda categoria: scattano cinque DaspoProvvedimenti del Questore dopo la rissa scoppiata all’esterno del terreno di gioco ma che ha coinvolto anche un calciatore ... msn.com Scontri tra tifosi dopo la gara Veglie-Carmiano, emessi sei Daspo: tre sono minoriSei provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti giovani tifosi del Carmiano. I destinatari della misura, firmata dal questore di Lecce ... msn.com Sei Daspo per gli scontri tra tifosi dopo la partita: anche tre minori tra i destinatari dei provvedimenti - facebook.com facebook Bomba carta allo stadio Zini: Daspo di 5 anni a un ultras ospite x.com