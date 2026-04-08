Massimo Giletti ha criticato pubblicamente la decisione di chiudere in anticipo il suo programma durante una trasmissione in diretta, suscitando una reazione immediata. La Rai ha replicato affermando di aver sempre sostenuto il conduttore e il suo lavoro. La discussione si è sviluppata con dichiarazioni contrastanti tra entrambe le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi.

Massimo Giletti e la Rai sono al centro di un acceso scontro pubblico dopo che il conduttore ha criticato in diretta la chiusura anticipata del suo programma, mentre l’azienda rivendica il pieno sostegno dato al giornalista. L’episodio più recente è avvenuto lunedì 6 aprile, durante una puntata de Lo Stato delle Cose. In un segmento dedicato all’inchiesta sul caso Garlasco e alla presenza del DNA di Sempio sulle unghie di Chiara, il giornalista torinese ha lanciato una provocazione sull’assenza futura del suo show, suggerendo che i programmi di successo siano destinati a finire. Questo clima di tensione segue un periodo di incertezza che dura da diverse settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giletti sfida la Rai in diretta: scontro aperto sul finale anticipato

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Guerra in Rai, Milo Infante contro Bruno Vespa, è scontro aperto: accuse in diretta e risposte al velenoNei corridoi della Rai l’aria si è fatta improvvisamente tesa, trasformando una semplice questione di palinsesto in un vero caso mediatico.

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Massimo Giletti, arriva la minaccia della Rai: guerra totale dopo lo sfogo velenoso in direttaMassimo Giletti lancia una frecciata in diretta sulla chiusura de Lo Stato delle Cose: scoppia la polemica e arriva la 'minaccia' della Rai. donnaglamour.it

Noi non saremo in onda perché i programmi che funzionano sapete che fine fanno: Massimo Giletti si sfoga in diretta. La risposta della Rai: Supportato anche quando i ...Lo sfogo del conduttore per la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose. La replica di Corsini: Sempre supportato ... ilfattoquotidiano.it

La campionessa Pasqua vince a Pasqua e a Pasquetta e Gerry Scotti vince nella sfida all'access i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-di-pasquetta-vince-di-poco-rai-1-ottimo-giletti - facebook.com facebook