Giletti mugugna Rai lo bacchetta I panni sporchi si lavano… in video!

Massimo Giletti e la Rai sono al centro di una disputa pubblica, con il giornalista che ha espresso malcontento e la rete che ha replicato in modo deciso. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, considerando che il contratto dell’ex conduttore è in scadenza a giugno. La discussione, visibile anche in video, mostra una relazione tesa tra le parti, senza che sia ancora chiaro quale sarà l’esito finale.

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