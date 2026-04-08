Oggi, 8 aprile, i dipendenti del Comune dell’Isola del Giglio riceveranno finalmente gli stipendi, segnando la fine dei ritardi nei pagamenti. Il sindaco ha comunicato che i fondi sono stati versati e che i pagamenti sono stati effettuati. La notizia arriva dopo un periodo di incertezze legate ai ritardi nel versamento delle retribuzioni.

Il sindaco Armando Schiaffino ha annunciato che oggi, 8 aprile, verranno versati gli stipendi ai dipendenti del Comune dell’Isola del Giglio. La misura arriva dopo un acceso scontro tra l’amministrazione locale e la Uil, che denuncia ritardi sistematici nei pagamenti da diversi mesi. La tensione è culminata in una disputa istituzionale che vede contrapposti i vertici sindacali e il primo cittadino. Mentre i lavoratori subiscono disagi economici concreti, le due parti divergono profondamente sulle cause della crisi organizzativa che ha colpito l’ente. Luciano Fedeli, insieme al segretario Sergio Lunghi, ha guidato la protesta della Uil, portando il caso all’attenzione della prefetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giglio, stipendi finalmente pagati: finisce il caos dei ritardi

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