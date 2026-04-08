Gianrico Carofiglio insulta Trump in tv | Un demente in senso tecnico

Da liberoquotidiano.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, l’autore e ex magistrato ha rivolto a Donald Trump un commento critico definendolo “un demente in senso tecnico”. La dichiarazione è arrivata in un momento di grande attenzione internazionale, dopo che l’ex presidente ha annunciato di aver sospeso temporaneamente le operazioni militari contro l’Iran, una decisione che ha suscitato reazioni diverse a livello globale.

Non c’è dubbio che “lo scampato allarme” e la tregua dichiarata da Donald Trump all’Iran abbia trasformato le ultime ore in una spy story globale che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. E di questo, infatti, si è parlato quasi totalmente ieri nell’ultima puntata di “Dimartedì”, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto in prima serata ogni martedì sera da Giovanni Floris. Ospite in studio, tra gli altri, l’ex-magistrato, ex-senatore della Repubblica e oggi scrittore di romanzi Gianrico Carofiglio, che non ha certo risparmiato critiche a Donald Trump. Con pungente ironia, al limite dell’offensivo, lo scrittore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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