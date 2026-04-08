Gianluca Berdini è conosciuto come il trainer di Civitanova Marche che ha lavorato con diverse personalità del mondo dello spettacolo e dei social. Viene spesso indicato come uno dei coach più richiesti nella zona e ha una carriera che comprende gare di body building e collaborazioni con vip e influencer. Tra i suoi clienti si trova anche Fabrizio Corona, noto personaggio pubblico. La sua attività si concentra sulla preparazione fisica e il fitness personalizzato.

Dalle gare di body building al successo tra vip e influencer: l’identikit di un coach stellare. Personal coach dei vip, Gianluca Berdini, che allena il tanto chiacchierato re dei paparazzi Fabrizio Corona e il popolare, super-tatuato e talentuoso pianista milanese Medellin The Rebel, continua a essere uno dei professionisti di fitness più affermati e ricercarti del maceratese, soprattutto dallo star system e dagli influencer. Conosciamolo meglio. Nato a Civitanova Marche, classe 1981, Gianluca Berdini ha iniziato a praticare sport nel 1999, all’età di diciotto anni. Dopo solo cinque mesi l’istruttore della palestra che allora frequentava lo convinse a partecipare a una competizione di body building. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gianluca Berdini, chi è il re del fitness di Civitanova Marche (che allena Fabrizio Corona)

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