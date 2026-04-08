' Giallo al San Matteo!' visita esperenziale

Un furto è stato denunciato all’interno del Museo nazionale di San Matteo, dove tra le sale è scomparso un trittico raffigurante la Deposizione della croce, attribuito al Maestro di Vicopisano. L’episodio è avvenuto durante le ore notturne, e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o modalità dell’azione criminale. Le autorità stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e recuperare l’opera scomparsa.

Un misterioso furto è avvenuto tra le sale del Museo nazionale di San Matteo. Un prezioso trittico, la Deposizione della croce del Maestro di Vicopisano, è scomparso nel cuore della notte. La versione ufficiale è che l’opera è in restauro. ma la verità è ben diversa: l’opera è stata rubata! Chi è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Visita guidata al Museo di San MatteoItinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie.

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