GF Vip Raimondo Todaro fa chiarezza sul rapporto con Francesca | Non la vedrei mai come compagna

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha chiarito la natura del suo rapporto con Francesca Manzini, affermando che la considera esclusivamente un’amica e che non la vedrebbe mai come una possibile compagna. Il ballerino ha ribadito questa posizione in risposta a domande riguardanti eventuali sviluppi sentimentali tra loro, sottolineando la sua visione del legame che li unisce.

Per Raimondo Todaro Francesca Manzini è solo un’amica, cosa ha detto il ballerino al Grande Fratello Vip. Si continua a parlare della speciale amicizia nata tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip, che lei abbia un interesse che va oltre l’amicizia è palese ma sembra che lui non provi la stessa cosa. Raimondo Todaro al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Il fatto che il gieffino non ricambi l’interesse della sua compagna di avventura non è dovuto al fatto che sia già impegnato sentimentalmente, ieri sera durante la settima puntata del reality ha infatti fatto un po’ di chiarezza in merito al loro rapporto. Ilary Blasi ha fatto notare all’imitatrice che è come se si fosse dichiarata con Raimondo dicendo che sarebbe stato diverso se fosse stato single, lei in diretta ha rivelato: “Penso a uno che se ne è andato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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La puntata del 7 aprile ha visto Raimondo Todaro in lacrime per la lontananza dalla figlia Jasmine. Il ballerino ha anche parlato della sua separazione da Francesca Tocca e di quello che era il suo sogno. “Vengo da una famiglia per fortuna perfetta, mamma e - facebook.com facebook