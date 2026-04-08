Il Grande Fratello Vip 2026 torna in onda con la settima puntata prevista per martedì 7 aprile alle 21,35 su Canale 5. La conduttrice Ilary Blasi riprende il suo ruolo al timone del reality, che ha visto negli episodi recenti temi come vendette e isolamento tra i concorrenti. La trasmissione prosegue con le dinamiche del gruppo e i momenti di tensione tra gli abitanti della casa.

Il ritorno di Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello Vip 2026 segna l’appuntamento di martedì 7 aprile, con la settima puntata prevista per le 21,35 su Canale 5. L’episodio si focalizzerà sull’eliminazione del concorrente che riceverà meno voti dal pubblico, chiamato a decidere chi salvare. La serata vedrà il supporto di Cesara Buonamici e l’ingresso di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista. Questo assetto di conduzione e commento accompagna una fase della competizione caratterizzata da forti tensioni interne tra i partecipanti. Strategie di isolamento e dinamiche nel monolocale. Raimondo Todaro e Ibiza Altea hanno sfruttato il potere della Mystery Room per influenzare gli equilibri della casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip 2026: vendette, isolamento e il ritorno di Ilary Blasi

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