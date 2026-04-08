Durante la celebrazione pasquale, Kate Middleton ha accompagnato i figli alla cerimonia, tra cui il principe George, che appare quasi più alto di lei. Si è trattato di un momento in cui l’intero nucleo familiare si è mostrato compatto, condividendo un’occasione pubblica in un contesto di festa. La presenza dei bambini ha attirato l’attenzione dei presenti, in particolare per le variazioni di altezza tra il principe e la duchessa.

Kate Middleton ha accompagnato George, Charlotte e Louis alla celebrazione pasquale, segnando un raro momento di compattezza per l’intero nucleo familiare. L’evento, che si tiene sporadicamente come la funzione del 2023, ha messo in luce l’evoluzione fisica e comportamentale dei tre figli della Principessa. L’immagine della famiglia riunita è un’occasione preziosa, dato che tali apparizioni avvengono solo due o tre volte all’anno. Oltre alla Pasqua, i momenti di condivisione includono il concerto natalizio, il Trooping the Colour e la finale di Wimbledon, torneo a cui Louis non aveva mai partecipato in precedenza a causa della sua giovane età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - George quasi più alto di Kate: il salto di crescita del principe

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Un titolo nato quasi per caso. Un dettaglio che cambia il modo in cui guardiamo a "1984". Nel reel ti racconto una curiosità sorprendente su George Orwell che (forse) non conosci. Guarda fino alla fine. #georgeorwell #1984 x.com